Самарцы пожаловались на работу общественного транспорта после матча «Крыльев Советов»

Болельщики еще долго не могли уехать домой от самарского стадиона Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В субботу 29 апреля в областной столице прошел футбольный матч «Крылья Советов» - «Зенит». После игры болельщики еще долго не могли уехать домой от самарского стадиона. Об этом журналистам «КП-Самара» рассказали сами фанаты.

В редакцию «Комсомольской правды» обратились самарцы. Они пожаловались на работу общественного транспорта после футбольного матча.

-Добирался со стадиона до дома почти три часа, хотя живу в Красноглинском районе. До дома мог добраться на двух маршрутах — 1 и 51, но ни один не ехал. Зато 67 автобусов за это время было штук 12-13, в «прибывалке» одновременно семь 67-х и ни одного автобуса другого маршрута, - поделился с корреспондентом «Комсомолки» Евгений. - На остановке «Дальняя» стоял один 1 автобус, тот самый дополнительный транспорт, который специально подали после игры. Он потом пустой проехал мимо остановки.