Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 17:42

Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Тольятти ключи от новых автобусов

Парк пассажирского транспорта Тольятти пополнился 19 новыми автобусами
Анастасия ЗУБКОВА
Через несколько дней автобусы МАЗ начнут курсировать по городским маршрутам. Фото: Андрей Савельев

Через несколько дней автобусы МАЗ начнут курсировать по городским маршрутам. Фото: Андрей Савельев

В субботу 29 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от 19 новых автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти. Через несколько дней автобусы МАЗ начнут курсировать по городским маршрутам.

Новый транспорт был приобретен благодаря федеральному гранту, который Самарская область получила дополнительно за эффективное региональное управление.

- В том, что эти автобусы приобретены, в первую очередь, вклад квалифицированной, профессиональной управленческой региональной команды. Мы на протяжении всех лет существования этого неофициального конкурса находимся в группе лидеров и каждый год получаем дополнительные средства для нашего региона. В этом году направляем средства на приобретение нового автотранспорта. Это новые трамваи для Самары, новые автобусы для Тольятти, Новокуйбышевска, и еще целого ряда муниципальных образований. В ближайшее время обязательно также передадим этот новый транспорт для жителей городов и сел нашей любимой Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень надеюсь, что эти новые автобусы будут радовать жителей своим комфортом, уютом. И, конечно же, будут радовать водителей, поскольку оборудованы по самым современным требованиям безопасности, комфорта, управления.

Отдельно губернатор отметил: транспорт произведен в Республике Беларусь.

- Мы с нашими друзьями, братьями в Белоруссии развиваем сотрудничество, и сегодня эти новые комфортабельные автобусы являются подтверждением всё крепнущих связей между нашими странами, между нашими народами.

Павел Лябаев трудится водителем автобуса, свою работу он знает «от» и «до». Несколько лет назад он занял первое место на XXIII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге. Мужчина одним из первых познакомился с новым транспортом. О новой машине отзывается с восторгом.

-Работаю с 1996 года, были разные автобусы. Это не автобус, а какой-то космический корабль! Настолько здесь все и технологично, и интересно. Много защит стоит – например, от движения автобуса с открытыми дверьми. Устроено так, что, даже если водитель сделает ошибку, система его выручит. К тому же, здесь в салоне на 6 мест больше, чем у предыдущей модели. Конечно, пассажирам это дополнительное удобство.

Кроме того, транспорт будет направлен и на «заводские» маршруты. Известно, что автобусы будут доставлять работников АВТОВАЗа на работу и домой. Для решения этой задачи требуются не просто единичные автобусы, а автоколонны, ведь смены заводчан – многотысячные. Объяснил начальник автоколонны номер 2 Алексей Агапов.

- Эти автобусы будут обслуживать вазовские перевозки, то есть доставлять работников завода на работу и с работы. Конечно, мы их очень ждали. Была потребность в обновлении подвижного состава. Автобусы комфортные, теплые, светлые, оснащены кондиционером, отвечают всем современным требованиям. Думаю, они понравятся и водителям, и пассажирам.