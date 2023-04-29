Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Тольятти ключи от новых автобусов

Через несколько дней автобусы МАЗ начнут курсировать по городским маршрутам. Фото: Андрей Савельев

В субботу 29 апреля губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ключи от 19 новых автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти. Через несколько дней автобусы МАЗ начнут курсировать по городским маршрутам.

Новый транспорт был приобретен благодаря федеральному гранту, который Самарская область получила дополнительно за эффективное региональное управление.

- В том, что эти автобусы приобретены, в первую очередь, вклад квалифицированной, профессиональной управленческой региональной команды. Мы на протяжении всех лет существования этого неофициального конкурса находимся в группе лидеров и каждый год получаем дополнительные средства для нашего региона. В этом году направляем средства на приобретение нового автотранспорта. Это новые трамваи для Самары, новые автобусы для Тольятти, Новокуйбышевска, и еще целого ряда муниципальных образований. В ближайшее время обязательно также передадим этот новый транспорт для жителей городов и сел нашей любимой Самарской области, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень надеюсь, что эти новые автобусы будут радовать жителей своим комфортом, уютом. И, конечно же, будут радовать водителей, поскольку оборудованы по самым современным требованиям безопасности, комфорта, управления.

Отдельно губернатор отметил: транспорт произведен в Республике Беларусь.

- Мы с нашими друзьями, братьями в Белоруссии развиваем сотрудничество, и сегодня эти новые комфортабельные автобусы являются подтверждением всё крепнущих связей между нашими странами, между нашими народами.

Павел Лябаев трудится водителем автобуса, свою работу он знает «от» и «до». Несколько лет назад он занял первое место на XXIII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге. Мужчина одним из первых познакомился с новым транспортом. О новой машине отзывается с восторгом.

-Работаю с 1996 года, были разные автобусы. Это не автобус, а какой-то космический корабль! Настолько здесь все и технологично, и интересно. Много защит стоит – например, от движения автобуса с открытыми дверьми. Устроено так, что, даже если водитель сделает ошибку, система его выручит. К тому же, здесь в салоне на 6 мест больше, чем у предыдущей модели. Конечно, пассажирам это дополнительное удобство.

Кроме того, транспорт будет направлен и на «заводские» маршруты. Известно, что автобусы будут доставлять работников АВТОВАЗа на работу и домой. Для решения этой задачи требуются не просто единичные автобусы, а автоколонны, ведь смены заводчан – многотысячные. Объяснил начальник автоколонны номер 2 Алексей Агапов.

- Эти автобусы будут обслуживать вазовские перевозки, то есть доставлять работников завода на работу и с работы. Конечно, мы их очень ждали. Была потребность в обновлении подвижного состава. Автобусы комфортные, теплые, светлые, оснащены кондиционером, отвечают всем современным требованиям. Думаю, они понравятся и водителям, и пассажирам.