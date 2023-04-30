В Самаре 28 апреля 2023 года умер известный строитель Владимир Довбыш

Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в это воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 апреля 2023 года в Самаре скончался заслуженный строитель России Владимир Довбыш. Этот человек сделал очень многое для развития Поволжья и Самарской области. Прощание с Владимиром Николаевичем пройдет в Похоронном доме на улице Борской 30 апреля 2023 года.

Владимир Довбыш имеет почетное звание «Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области», последние годы он трудился в ООО «Поволжская строительная корпорация», являлся членом Общественного совета при Губернаторе и при уполномоченном по правам человека, а также состоял в Совете Союза работодателей региона.

Эффективный руководитель свыше семи лет отвечал за возведение объектов водоснабжения, газификации, энергетики и связи в Самарской области. На протяжении девяти лет посте перестройки Владимир Довбыш был главой Самарского района нашего города, где ему удалось грамотно финансировать социальные, медицинские и образовательные учреждения.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Прощание состоится 30 апреля с 11 до 13 часов в Похоронном доме по адресу: Самара, улица Борская, 108, корпус 1, зал 3.