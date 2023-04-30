Самарчанка отсудила у бросившего ее 30 лет назад бывшего мужа выплаты за погибшего на СВО сына

Решение суда вступило в законную силу Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре встал на сторону Елены Я., у которой бывший муж претендовал на выплаты за погибшего на СВО сына, которого он бросил 30 лет назад. В первой инстанции суд решил, что оба родителя вправе на получение посмертных выплат, однако женщина не согласилась с этим и подала апелляцию. Сейчас у экс-супруга остался шанс отменить решение кассации в Верховном суде.

Ранее «КП-Самара» рассказывала непростую историю семьи, где на специальной военной операции на Украине погиб 31-летний самарец. Отец бросил беременную Елену и не принимал должного участия в воспитании сына. Однако, когда мужчина узнал о полагающихся миллионах за смерть солдата, он начал претендовать на отцовство.

Суд первой инстанции встал на сторону отца, но мать подала апелляцию в Самарский областной суд, где это решение было отменено. Мужчина не смирился с поражением и стал отстаивать свои права в кассации, где ему также отказали в причитающихся государственных пособиях.

В настоящее время решение кассационного суда от 13 апреля 2023 года вступило в законную силу. У бывшего супруга самарчанки есть еще один шанс доказать свою причастность к погибшему военнослужащему в Верховном суде.

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