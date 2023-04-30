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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:46

Самарчанка отсудила у бросившего ее 30 лет назад бывшего мужа выплаты за погибшего на СВО сына

Бывший супруг не занимался воспитанием ребенка, но претендовал на миллионные пособия
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Решение суда вступило в законную силу

Решение суда вступило в законную силу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре встал на сторону Елены Я., у которой бывший муж претендовал на выплаты за погибшего на СВО сына, которого он бросил 30 лет назад. В первой инстанции суд решил, что оба родителя вправе на получение посмертных выплат, однако женщина не согласилась с этим и подала апелляцию. Сейчас у экс-супруга остался шанс отменить решение кассации в Верховном суде.

Ранее «КП-Самара» рассказывала непростую историю семьи, где на специальной военной операции на Украине погиб 31-летний самарец. Отец бросил беременную Елену и не принимал должного участия в воспитании сына. Однако, когда мужчина узнал о полагающихся миллионах за смерть солдата, он начал претендовать на отцовство.

Суд первой инстанции встал на сторону отца, но мать подала апелляцию в Самарский областной суд, где это решение было отменено. Мужчина не смирился с поражением и стал отстаивать свои права в кассации, где ему также отказали в причитающихся государственных пособиях.

В настоящее время решение кассационного суда от 13 апреля 2023 года вступило в законную силу. У бывшего супруга самарчанки есть еще один шанс доказать свою причастность к погибшему военнослужащему в Верховном суде.

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