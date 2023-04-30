Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2023 10:02

В Самаре после 9 мая 2023 года планируют перекрыть улицу Самарскую из-за строительства метро

Этот вопрос обсудили чиновники Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Проезд закроют из-за строительства метро "Театральная"

Проезд закроют из-за строительства метро "Театральная"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары провела совещание, где обсуждали вопрос закрытия дорог общего пользования на время строительства станции метро «Театральная». С 1 мая 2023 года работы на строительных площадках на пересечении Вилоновской и Галактионовской, а также на Красноармейской и Чапаевской будет временно приостановлена. После майских праздников чиновники обсудят возможность закрытия улицы Самарской.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что после 9 мая 2023 года городские власти будут рассматривать возможность закрытия участка на улице Самарской. Это связано с будущей прокладкой тоннеля метро.

Напомним, в Самаре в связи с празднованием Дня Победы будет временно ограничено движение общественного транспорта, а также проезд по некоторым участкам дорог для легковых автомобилей. «КП-Самара» подробно описала, где и когда будет ограничено движение.