В Самарской области 1 мая 2023 года ожидается жара до +31 градуса и сильный ветер

Летняя погода пришла в Самару в начале мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС дали прогноз погоды на майские праздники в 2023 году. В ближайшие дни в Самарскую область придет июльская жара до +31 градуса. Объявлен желтый уровень опасности.

- Объявлен желтый уровень опасности. Днем 01.05.2023 местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с. В большинстве районах максимальная температура воздуха +30, +31 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

В день Весны и Труда в Самарской области ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха поднимется до +18 градусов, а днем потеплеет до +31.

2 мая синоптики предрекают первую майскую грозу с порывистым ветром до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью будет +12…+17.

В среду, 3 мая, ночью местами по области ожидается кратковременный дождь. Днем будет без осадков, температура воздуха поднимется до +28 градусов.