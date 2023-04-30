В Самарской области 45-летняя женщина на «Опеле» на большой скорости вылетела в кювет и перевернулась

Пострадали две пассажирки иномарки. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 29 апреля 2023 года, в Елховском районе Самарской области произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет. 45-летняя женщина на «Опель Корса» не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась.

По данным полицейских, автолюбительница двигалась по дороге «Казань-Буинск-Ульяновск» с превышением скорости, на подъезде к Самаре она не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате аварии с места ДТП в больницу были госпитализированы две женщины 1955 и 1956 годов рождения. В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка