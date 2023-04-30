В Самарской области молодой водитель без прав отправил двоих девушек в больницу

Парень не справился с управлением. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ночью, 29 апреля, в Сергиевском районе Самарской области трое молодых людей попали в серьезную аварию. 23-летний парень на «Хендай Солярис» не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

По данным инспекторов ГИБДД, молодой водитель выехал на встречную полосу движения, а после не справился с управлением и съехал в левый кювет. Иномарка перевернулась, в салоне кроме парня были две молодые девушки.

В результате аварии две пассажирки 20 и 21 года получили травмы. Девушек госпитализировали в больницу, а в отношении водителя сейчас проводится проверка.