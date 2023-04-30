В Сызрани мужчина поругался с соседями и заложил в подъезде самодельную «бомбу»

В картонной коробке были батарейки и кабель от телефонной зарядки. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В полицию Сызрани поступило сообщение, что в подъезде дома на улице Звездной на лестнице лежит коробка с торчащими проводами. На место выехали саперы со специальной техникой.

Коробку с батарейками и кабелем от зарядки телефона изъяли и отправили на экспертизу. К счастью, оказалось, что эта самоделка всего лишь муляж и не представляет никакой опасности для людей.

Криминалисты сняли отпечатки пальцев с коробки и выяснили, что «подарок» соседям подложил ранее судимы житель этого же дома. Полицейские задержали злоумышленника и доставили в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

- В ходе опроса задержанный в содеянном сознался и рассказал полицейским, что таким образом хотел приструнить с соседей, с которыми он неоднократно вступал в перепалку. По данным сотрудников полиции подозреваемый без постоянного источника дохода, ранее был судим за кражу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас в отношении обиженного соседа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Теперь Самоделкину грозит до трех лет лишения свободы.