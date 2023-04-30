Житель Самарской области украл у соседа электроинструмент, чтобы пользоваться им самому

Вор сейчас под подпиской о невыезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сызранского района обратился житель села Троицкое, у которого с территории двора неизвестный похитил шлифовальную машинку за три тысячи рублей. К потерпевшему незамедлительно выехала оперативная группа.

Сотрудники полиции отработали лиц, которые ранее были судимы за аналогичные преступления. Участковому поступила информация, что к краже электроинструмента может быть причастен ранее неоднократно судимый житель Троицкого.

- Мужчина признался в преступлении и рассказал, что его внимание привлекли ремонтные работы у соседа. Проходя мимо и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина свободным доступом взял электроинструмент и забрал его с собой. По словам подозреваемого шлиф-машину он хотел использовать в личных целях, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Электроинструмент был добровольно выдан законному владельцу, а в отношении вора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас селянин находится под подпиской о невыезде.