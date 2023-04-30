В Самарской области объявили желтый уровень опасности 1 мая 2023 года

В Самаре ожидается жара и ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области. 1 мая 2023 года ожидается жаркая погода, однако стоит остерегаться сильного порывистого ветра.

- Днем, 1 мая 2023 года, местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с, - сообщили синоптики.

Однако в праздник Весны и Труда самарцев порадует настоящая летняя жара. По прогнозу синоптиков, на майские праздники ожидается жара с повышением температуры воздуха до + 31 градуса.

«КП-Самара» ранее уже рассказывала о погоде в предстоящие праздники. Синоптики прогнозируют теплую погоду, но первую в этом году майскую грозу.