В Самарской области на трассе сгорел пассажирский автобус 30 апреля 2023 года

Пассажирский микроавтобус принадлежал частнику

Днем, 30 апреля 2023 года, в Большеглушицком районе Самарской области на трассе сгорел автобус. Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Автор указывает, что ЧП произошло недалеко от села Ледяйка.

На кадрах видно, что на обочине стоит сгоревший дотла автобус, а рядом стоит пожарная машина. Сотрудники ГИБДД регулируют на участке трассы движение, чтобы не создавать затор.

«КП-Самара» запросила официальный комментарий у МЧС региона:

- Сообщение о возгорании микроавтобуса «Хендай» на 67 км а/д Самара-Большая Черниговка поступило в 13:13. В 14:00 пожарные локализовали возгорание, а в 14:12 была объявлена ликвидация. Работала 1 АЦ, 3 человека личного состава. Без погибших и пострадавших, - сообщили в областном главке.

Как рассказали пожарные, сгоревший автобус частный, не маршрутный. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, оценивается ущерб.