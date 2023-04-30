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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 17:33

В Самарской области на трассе «Рено» опрокинула «Киа Церато» на крышу 30 апреля 2023 года

За медицинской помощью никто не обратился
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Данных о пострадавших нет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Данных о пострадавших нет. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 30 апреля 2023 года, в Самарской области на 33 км трассы «Самара-Бугуруслан» произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили полицейские журналисту «КП-Самара», в результате аварии автомобиль «Киа» перевернулся на крышу.

- За медицинской помощью с места происшествия обращений не зарегистрировано. Сотрудники ГАИ обеспечили беспрепятственный проезд и в настоящее время выясняют все обстоятельства, - рассказали нам в пресс-службе главка.

Ранее видеозапись с места аварии появилась в соцсетях. На кадрах видно, что под перевернутым автомобилем лежит человек. Вероятно, в момент съемки владелец авто что-то доставал из машины.