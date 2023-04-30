Борьба с курением и алкоголем: на самарских предприятиях начали следить за здоровьем рабочих

Программа включает в себя формирование практических навыков ЗОЖ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На предприятиях Самарской области успешно реализуются программы укрепления здоровья. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец, рассказал, зачем и кому это нужно.

- Внедрение программ укрепления здоровья на рабочих местах является одним из приоритетных направлений Национального проекта "Демография". Ведь на работе мы проводим практически половину времени бодрствования. Очень важно, чтобы рабочее место служило источником поддержания и укрепления здоровья, а не его разрушения, - отметил доктор.

Программы укрепления здоровья на рабочих местах в большей степени сфокусированы на образ жизни сотрудников, а также на факторах риска заболеваний, которые могут усилиться или снизиться, в зависимости от условий труда.

- Каждая корпоративная программа содержит блоки, связанные с организационными мероприятиями — вовлечение администрации, профсоюза, кадровой и медицинской служб, — вопросы организации правильного питания, корпоративные программы физической культуры, борьбу с курением и злоупотреблением алкоголя. Работа по каждому направлению включает в себя информационные модули, формирование навыков самоконтроля, формирование практических навыков ЗОЖ, - объяснил Александр Муравец.

В настоящее время корпоративные программы укрепления здоровья разработаны и реализуются в 27 организациях региона. В этом году особенно актуально внедрение корпоративных профилактических программ в образовательных учреждениях. Работа педагогов связана с чрезвычайным нервно-психическим перенапряжением, высокой нагрузкой на зрение, опорно-двигательный аппарат, зачастую ассоциирована с неправильным питанием и гиподинамией. Этот приоритет был объявлен на старте Весенней недели добра 2023.