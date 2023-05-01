В Самарской области 3 мая 2023 года можно будет бесплатно посетить музеи

Бесплатно можно будет попасть и в парковый комплекс техники имени Сахарова в Тольятти. Фото: Дмитрий НЕСТЕРОВ

В Самарской области в среду, 3 мая 2023 года, пройдет «Ночь военно-исторических музеев». Она состоится в рамках фестиваля антифашисткой песни «Гитары в строю». В этот день с 18:00 до 23:00 можно будет посетить бесплатно некоторые музеи региона. В списке военно-исторический музей в Самаре, исторический парк «Россия – моя история», парковый комплекс техники имени Сахарова в Тольятти, музей Рязанова и т.д.

Напомним, фестивали «Гитары в строю» пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая в нескольких городах региона. Участие в нем примут не только российские артисты, но и музыканты из Европы и стран Америки. Среди участников – известный актер Стивен Сигал.

Откроется фестиваль антифашистской песни в понедельник, 1 мая 2023 года, на площади Куйбышева в Самаре в 11:00.