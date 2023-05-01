Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приехал в Самару на фестиваль «Гитары в строю»

Хирург прилетел в Самару накануне открытия фестиваля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самару прилетел лидер старейшего в России международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, он же Хирург. Байкер прибыл в областную столицу на фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю», который пройдет в регионе с 1 по 6 мая 2023 года. Кроме того, Хирург возглавит мотопробег. В 12:00 байкеры отправятся с площади Куйбышева в Курумоч, к Обелиску Славы.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю» откроется в понедельник, 1 мая 2023 года, на площади Куйбышева. Участие в фестивале антифашистской песни примут музыканты из России, Европы и Америки. Среди гостей – известный актер, певец и общественный деятель Стивен Сигал.

В рамках фестиваля пройдет и «Ночь военно-исторических музеев». В рамках акции некоторые музеи региона 3 мая 2023 года можно будет посетить бесплатно.