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НовостиОбщество1 мая 2023 6:13

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург приехал в Самару на фестиваль «Гитары в строю»

Он возглавит мотопробег от площади Куйбышева в Курумоч
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Хирург прилетел в Самару накануне открытия фестиваля.

Хирург прилетел в Самару накануне открытия фестиваля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самару прилетел лидер старейшего в России международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, он же Хирург. Байкер прибыл в областную столицу на фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю», который пройдет в регионе с 1 по 6 мая 2023 года. Кроме того, Хирург возглавит мотопробег. В 12:00 байкеры отправятся с площади Куйбышева в Курумоч, к Обелиску Славы.

Напомним, фестиваль «Гитары в строю» откроется в понедельник, 1 мая 2023 года, на площади Куйбышева. Участие в фестивале антифашистской песни примут музыканты из России, Европы и Америки. Среди гостей – известный актер, певец и общественный деятель Стивен Сигал.

В рамках фестиваля пройдет и «Ночь военно-исторических музеев». В рамках акции некоторые музеи региона 3 мая 2023 года можно будет посетить бесплатно.