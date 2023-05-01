Форвард «Зенита» Иван Сергеев поблагодарил болельщиков «Крыльев Советов» за теплый прием

Иван Сергеев тепло поприветствовал главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина и бывших одноклубников. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший форвард «Крыльев Советов» и нападающий «Зенита» Иван Сергеев поблагодарил самарских болельщиков за теплый прием. Футболист вышел на поле во втором тайме матча «Крылья Советов» - «Зенит», который прошел в субботу, 29 апреля 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена».

- Отыграл тут два года и теперь всегда приятно возвращаться. Болельщики не забыли, тепло принимают, спасибо им за это! – приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Кроме того, нападающий «Зенита» отметил, что «Крылья» - молодая и перспективная команда. Самарцы здорово начали встречу, но петербуржцы переломили ход игры. Кроме того, сказалось удаление защитника «КС» Гленна Бейла.

Напомним, матч «Крылья Советов» - «Зенит» закончился разгромом самарцев 1:5.