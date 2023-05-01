В Самаре за 840 тысяч продают люксовый «Кадиллак»

Машину привезли из Канады. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Житель Самары выставил на продажу Cadillac Eldorado 1978 года выпуска. За автомобиль класса люкс продавец хочет 840 тысяч рублей.

- Автомобиль привезен из Канады, это культурная ценность. Весь в оригинале, все документы. Машина заводится и передвигается, - написал самарцец в описании.

При этом мужчина добавил, что машине потребуется ревизия.

Покупатель еще не нашелся. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Автомобили Cadillac Eldorado выпускались с середины 50-х годов до начала нулевых. Это самая старая модель автомобилей класса люкс.