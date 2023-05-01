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НовостиОбщество1 мая 2023 8:10

В Самаре за 840 тысяч продают люксовый «Кадиллак»

Продавец Cadillac Eldorado уверяет, что машина «передвигается», но отметил, что автомобилю нужна ревизия
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Машину привезли из Канады.

Машину привезли из Канады.

Фото: с сайта объявлений "Авито".

Житель Самары выставил на продажу Cadillac Eldorado 1978 года выпуска. За автомобиль класса люкс продавец хочет 840 тысяч рублей.

- Автомобиль привезен из Канады, это культурная ценность. Весь в оригинале, все документы. Машина заводится и передвигается, - написал самарцец в описании.

При этом мужчина добавил, что машине потребуется ревизия.

Покупатель еще не нашелся.

Покупатель еще не нашелся.

Фото: с сайта объявлений "Авито".

Автомобили Cadillac Eldorado выпускались с середины 50-х годов до начала нулевых. Это самая старая модель автомобилей класса люкс.