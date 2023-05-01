Младенец пострадал в ДТП в Самарской области 30 апреля 2023

УАЗ после столкновения перевернулся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кошкинском районе Самарской области в воскресенье, 30 апреля 2023 года, произошло ДТП, в котором пострадал младенец. 10-месячный ребенок был в машине «Рено Логан», которая врезалась в УАЗ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

- В районе 13:55 на обходной дороге села Кошки 39-летний водитель «Рено Логан» не выдержал дистанцию до идущего впереди УАЗа и столкнулся с ним, - уточнили в полиции.

Ребенка доставили в больницу, врачи приняли решение госпитализировать малыша.

Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.