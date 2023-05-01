Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память Героев труда Куйбышевской-Самарской области

Звание «Город трудовой доблести» присвоили Самаре в 2020 году. Фото: Юлия Рубцова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 1 мая 2023 года, вместе с жителями региона возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара – город трудовой доблести». Так глава региона почтил память и отдал дань уважения героическому поколению, которое внесло огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

- В годы Великой Отечественной войны труд наших земляков стал настоящим подвигом – сотни тысяч куйбышевцев работали в цехах, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику, продовольствие. Высококвалифицированные рабочие, гениальные конструкторы и инженеры, но среди тех, кто ковал оружие Победы, было немало женщин, стариков, подростков, детей. Все они трудились в высшей степени самоотверженно, на пределе человеческих возможностей, - отметил губернатор.

Звание «Город трудовой доблести» присвоили Самаре в 2020 году за вклад Куйбышева в победу в Великой Отечественной войне. В 2021 году на Алее Трудовой Славы на проспекте Юных Пионеров установили стелу.

Дмитрий Азаров поблагодарил жителей Самарской области, которые поддерживают наших солдат, отправляют на передовую гуманитарные грузы, укрепляют обороноспособность страны, помогают семьям, в которых мужчины ушли на фронт.