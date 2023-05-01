Жара в Самарской области ослабеет, могут пройти грозы 2-4 мая 2023 года

Местами в области пройдут дожди. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жара постепенно начнет покидать Самарскую область, местами по региону пройдут дожди и, возможно, даже грозы. Такой прогноз на 2-4 мая 2023 года дают синоптики Приволжского УГМС.

- Холодный атмосферный фронт медленно перемещается вдоль Европейской территории России, в ближайшие сутки он накроет западные районы Самарской области. Воздушная масса с температурами воздуха +30 градусов будет вытесняться к востоку. Жара в нашей области ослабеет, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В последующие дни периода влияние холодного фронта сохранится, но его активность будет ослабевать, - рассказала синоптик Любовь Горолатова.

Во вторник, 2 мая 2023 года, обещают переменную облачность, ночью +12… +17, днем +23… +28. На западе области +17… +22. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе ветер порывистый.

В среду и в четверг, 3 и 4 мая 2023 года, облачно с прояснениями, ночью +9… +14, днем +21… +26. Ветер юго-восточный, северо-западный, 6-11 метров в секунду.