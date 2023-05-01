Больше 80% самарцев считают, что права работников нарушают

Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать свои права на работе 30% опрошенных самарцев. Фото: Василий Вахрин

8 из 10 самарцев (81% опрошенных) считают, что права работников в современном мире нарушают. Такую цифру приводит портал SuperJob, который провел опрос.

- Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (86% против 76%), а старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (81% против 71%). Тех, кто констатирует нарушение прав работников, больше всего среди горожан с высоким доходом (90%), - говорится в сообщении.

Никогда не сталкивались с необходимостью отстаивать свои права на работе 30% опрошенных самарцев. 40% горожан разрешали трудовой спор самостоятельно, 11% пришлось обращаться в трудовую инспекцию или идти в суд. И только 8% заявили, что не отстаивали свою позицию, когда столкнулись с нарушением трудового законодательства.