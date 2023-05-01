В Самарской области спасатели вытаскивали мужчину из котлована бассейна

Спасатели задействовали альпинистское снаряжение. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В Волжском районе Самарской области спасатели развернули настоящую операцию, чтобы вытащить мужчину со дна котлована бассейна. Произошло это в понедельник, 1 мая 2023 года, в районе 4:47. Мужчина упал в четырехметровый котлован бассейна и сломал ногу, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

- Большой вес пострадавшего и четырехметровая глубина бассейна заставили обратиться за помощью к спасателям. В ходе проведения спасательных работ было задействовано альпинистское снаряжение, - уточнили в ПСС.

Спасатели спустились вниз, уложили пострадавшего на носилки и подняли. Позже мужчине оказали медицинскую помощь.