В Самаре в рамках фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю» прошел концерт симфонического оркестра

Подобные концерты после Самары пройдут в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске. Фото: Андрей Савельев / правительство Самарской области.

В Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича в понедельник, 1 мая 2023 года, прошел концерт симфонического оркестра. Он состоялся в рамках фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю». Зрителей и артистов поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Вы стали первыми зрителями, которые увидели, какие артисты к нам приехали, насколько это талантливые люди, насколько они относятся с любовью к нашей великой Родине - России и насколько они самоотверженны и храбры, чтобы не бояться высказать свою позицию, сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму, - сказал со сцены Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров: «Артисты настолько храбры, чтобы сказать решительное «нет» поднявшему голову нацизму». Фото: Андрей Савельев / правительство Самарской области.

По словам художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета Евгения Хохлова, песни, которые прозвучали в этот день, стилистически разные, но их всех объединяет огромная любовь к русскому народу и непримиримое отношение к фашизму и любому проявлению ненависти между людьми.

Подобные концерты после Самары пройдут в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске.