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НовостиПроисшествия1 мая 2023 16:39

На руководство организации из Самары завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

В компании недоплатили сотруднику 439 тысяч рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Следователи отмечают, что цель уголовного преследования – выплата заработанных денег сотруднику.

Следователи отмечают, что цель уголовного преследования – выплата заработанных денег сотруднику.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью. Компанию обвиняют в невыплате зарплаты сотруднику, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

- По версии следствия, в 2022 году руководство организации, занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения, не выплатило сотруднику заработную плату на общую сумму более 439 тысяч рублей, - уточнили в Следственном управлении следственного комитета.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия. Другими словами, правоохранители выясняют все подробности этой истории.