В Тольятти водитель «Гранты» сбил дорожный знак и врезался в столб

Последствия ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На улице Голосова в Центральном районе Тольятти «Лада Гранта» сбила дорожный знак и врезалась в столб. Произошло это в районе 17:25 в понедельник, 1 мая 2023 года. За рулем легковушки был 46-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель ехал со стороны улицы Баныкина в направлении улицы Мира. В районе дома №32А он не справился с управлением и врезался в световую опору и дорожный знак, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские выясняют все подробности ДТП. В отношении водителя составили административные материалы, в том числе из-за отказа проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.