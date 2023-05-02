Школьники Самарской области могут поучаствовать в акции «Летопись сердец»

С 1 по 10 мая школьники могут опубликовать свои творческие работы. Фото: минкульт Самарской области

В понедельник, 1 мая, в рамках проекта «Культура для школьников» стартовала ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец». Учащихся Самарской области приглашают присоединиться.

— В этом году акция посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны. Театры в это время создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу, — отметили в минкульте региона.

Всего представлено три номинации: школьный театр (нужны сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны), вокал (песни того военного времени), танец (военно-патриотическая тематика). С 1 по 10 мая школьники могут опубликовать свои творческие работы с хештегом #9маякдш во ВКонтакте.

Авторы 30 лучших работ получат сертификаты и памятные подарки, а сами работы опубликуют на портале Культурадляшкольников.РФ. Также в рамках акции будут доступны для просмотра видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в военное время.

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