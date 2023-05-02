Глава Самары поздравила жителей с праздником весны и труда 1 мая 2023 года

По словам мэра, в последние годы Самара заметно преобразилась благодаря сплоченному труду людей. Фото: администрация Самары

В понедельник, 1 мая, отмечался праздником весны и труда. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила горожан с первомаем.

— В этот день слова особой благодарности хочется сказать ветеранам труда, которые во время Великой Отечественной войны в тылу отдавали все силы для защиты Родины и благодаря которым Куйбышев стал кузницей орудия Победы, — сказала мэр.

В послевоенное время куйбышевцы отстраивали и развивали город, превратив его в один из крупнейших промышленных и космических центров. Елена Лапушкина отмечает, что сегодня, в непростое для страны время, безостановочно работают трудовые коллективы оборонных предприятий Самары.

Также по словам мэра, в последние годы Самара заметно преобразилась благодаря сплоченному труду людей, неравнодушных к судьбе родного города, а весенний праздник объединяет поколения и людей разных профессий, которые своим каждодневным трудом вносят вклад в его развитие.

— Друзья! Пусть весна, как символ добрых перемен и надежды, всегда будет в вашей душе. Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии, — поздравила Елена Лапушкина.

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