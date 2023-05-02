Большинство самарцев уверенны в регулярном нарушении прав работников

Мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Согласно опросу SuperJob большинство жителей Самары уверенны, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться. Такое мнение высказывают 81% самарцев.
Только 4% считают, что сейчас в этом нет необходимости. Отмечается, что мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (86% против 76%), а старшее поколение – чаще опрошенных в возрасте до 34 лет (81% против 71%).
Заявляют о нарушении прав работников больше всего горожане с высоким доходом (90%). 40% разрешали трудовой спор самостоятельно, 11% обращались в суд или в Государственную инспекцию труда, а 8% не отстаивали свою позицию.
Также опрос показал, что женщины чаще отказываются бороться с несправедливостью. Отстаивают свои права самостоятельно путем переговоров больше респонденты с доходом от 80 тысяч рублей, а решают трудовые споры путем обращения в суд или в Госинспекцию чаще мужчины (16% против 6% женщин).
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