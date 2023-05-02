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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:22

Жительница Самары расплатилась поддельными деньгами за букет цветов

Теперь девушку ждет суд
Ирина СИНЕГУБОВА
Женщина ранее не была судима, свою вину она признала.

Женщина ранее не была судима, свою вину она признала.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 24-летняя местная жительница расплатилась поддельной денежной купюрой за букет в цветочном павильоне Железнодорожного района. Купюра была номиналом 5 тысяч рублей.

— Проведенное исследование показало, что она является фальшивой и изготовлена на цветном принтере, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина ранее не была судима, свою вину она признала. Ее обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег. В настоящий момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Самарчанке могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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