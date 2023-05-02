Жительница Самары расплатилась поддельными деньгами за букет цветов

Женщина ранее не была судима, свою вину она признала.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре 24-летняя местная жительница расплатилась поддельной денежной купюрой за букет в цветочном павильоне Железнодорожного района. Купюра была номиналом 5 тысяч рублей.
— Проведенное исследование показало, что она является фальшивой и изготовлена на цветном принтере, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Женщина ранее не была судима, свою вину она признала. Ее обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег. В настоящий момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Самарчанке могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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