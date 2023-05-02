Жительница Самары расплатилась поддельными деньгами за букет цветов

Женщина ранее не была судима, свою вину она признала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 24-летняя местная жительница расплатилась поддельной денежной купюрой за букет в цветочном павильоне Железнодорожного района. Купюра была номиналом 5 тысяч рублей.

— Проведенное исследование показало, что она является фальшивой и изготовлена на цветном принтере, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина ранее не была судима, свою вину она признала. Ее обвиняют в изготовлении и сбыте поддельных денег. В настоящий момент уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Самарчанке могут грозить принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.