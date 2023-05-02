Компания «Лаитсаунд63» благоустроит парк «Молодежный» в Самаре в 2023 году

Парк "Молодежный" преобразят до конца этого лета Фото: администрация Самары

В Самаре нашли подрядчика для продолжения благоустройства парка «Молодежный». Работы за 157,6 млн рублей выполнит ООО «Лаитсаунд63». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет спилить аварийные деревья, выкорчевать пни, сделать освещение, восстановить искусственный водоем. Также ему предстоит обустроить смотровую площадку и фонтан, привести в порядок прилегающую территорию. Кроме того, в парке нужно будет установить камеры видеонаблюдения.

Все работы необходимо выполнить до 20 августа 2023 года. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

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