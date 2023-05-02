Дмитрий Азаров передал ключи от 17 новых автобусов пассажирским предприятиям Новокуйбышевска

Комфортабельные низкопольные автобусы способны вместить около 50 человек / Фото: Ирина Бойкина

В понедельник, 1 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Новокуйбышевска ключи от 17 новых автобусов. Парк муниципального транспорта пополнили машины ПАЗ «Вектор Некст». Скоро они выйдут на маршруты. Новые автобусы приобрели на федеральный грант, который губерния получила за эффективное региональное управление.

- Я очень рад, что мы передаем 17 новых, комфортабельных, современных машин, которые оснащены по самому последнему слову техники. Уверен, эти автобусы порадуют жителей города своей красотой и комфортом, - отметил глава региона.

Новый транспорт отличается надежной подвеской, продуманным интерьером и повышенным уровнем комфорта. Автобусы низкопольные. Их вместимость составляет около 50 человек. Машины способны перевозить и пассажиров с ОВЗ. В качестве топлива в них используется компримированный природный газ. Это немаловажно для экологии. Дмитрий Азаров лично оценил новые автобусы. На одном из них он вместе с земляками прокатился от площади имени Ленина.

Ранее губернатор передал ключи от 19 автобусов пассажирским предприятиям Тольятти. В 2023 году новый транспорт должен поступить в Сызрань, Кинель Отрадный и Похвистнево. А летом в Самаре выйдут на линию новые трамваи.

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