Младенец пострадал в столкновении Renault Logan с «УАЗ» в Самарской области 1 мая

Ребенка с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 1 мая, в 13:55 в Кошкинском районе Самарской области легковушка столкнулась с «УАЗ», в ДТП пострадал маленький ребенок.

— Авария произошла на 5 км трассы «Обходная с. Кошки». Водитель Renault Logan не рассчитал расстояние до впереди идущего автомобиля и столкнулся с «УАЗ 390995», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Внутри легкового автомобиля находился 10-месячный малыш. Ребенка с места аварии госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии он находится.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Ранее в Самаре произошла авария, в которой водитель Hyundai сбил молодую маму с младенцем на руках.

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