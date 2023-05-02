В дептрансе рассказали, как будут обновлять трамваи в Самаре

Старые корпуса трамвайных вагонов планируют заменить на новые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили планы по ремонту трамвайных путей и модернизации подвижного состава. Этот вопрос был поднят на заседании Общественной палаты региона.

По слова заместителя главы департамента транспорта Самары Александра Ерополова, в областной столице изношены около 13% рельсов. Из-за этого на ряде участков ввели ограничение скорости. Чиновник отметил, что работы по обновлению путей уже идут. К примеру, в 2022 году МП «ТТУ» отремонтировало 1 км одиночного пути.

Планируется модернизировать и подвижный состав. Сейчас в Самаре насчитывается 330 трамвайных вагонов Tatra, которые были выпущены в 1970-1990 годах. Предполагается установить новые корпуса на существующие тележки, которые отличаются прочностью и качеством. Подобные работы обойдутся примерно в 70 млн рублей, что в 2,5 раза дешевле, чем покупка новых вагонов.

Александр Ерополов также добавил, что в первом полугодии 2023 года предполагается приобрести 50 автобусов. Все они будут работать на метане.

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