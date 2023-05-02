Автобусы поедут на кладбища вместо дач в Самарской области 9 мая 2023

В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самарской области рассказали, как будет работать транспорт в майские праздники. Так, в День Победы автобусы на дачи ездить не будут.

— Во вторник, 9 мая 2023 года, запланированы перевозки к кладбищам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все «дачные» автобусы, кроме № 170, совершают рейсы в среду и пятницу. А вот автобус № 170 перевозит пассажиров во вторник и четверг. В субботу, воскресенье и праздничные выходные дни будут задействованы все автобусные маршруты.

Напомним, уже известна программа мероприятий на День Победы 9 мая 2023 в Самаре. Так, запланированы военный парад, концерты и салют.

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