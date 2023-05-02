Жара 1 мая 2023 года побила рекорды 73-летней давности в Самарской области

Самарцы из-за жары раньше обычного открыли пляжный сезон

Жара 1 мая 2023 года побила сразу несколько рекордов в Самарской области. Абсолютный суточный максимум температуры воздуха был перекрыт на 7 метеостанциях региона. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Самый жаркий день вчера выдался в Тольятти. Воздух там прогрелся до 31,3 градуса. Это на 4 градуса выше, чем в 1970 году. На втором месте – Кинель-Черкассы, где зафиксировали 31,2 градуса. Тоже оказался побит 53-летний рекорд. На третьем – Аглос с 30,8 градуса, где был перекрыт рекорд 1970 года.

В Серноводске 1 мая 2023 года воздух прогрелся до 30,5 градуса, в Челно-Вершинах – до 30,3, в Самаре – до 30,2, а в Клявлине – до 29,4. Везде был побит рекорд 1950 года. Напомним, накануне в регионе было настолько жарко, что многие жители оккупировали пляжи. Вода в Волге пока еще холодная, поэтому люди просто загорали на песке.

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