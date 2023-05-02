Голосование за благоустройство общественных пространств будет идти в Самаре по 31 мая

В рамках голосования организовали викторину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается голосование за благоустройство общественных пространств. Жителей региона приглашают к нему присоединиться, а в качестве дополнительной мотивации власти решили разыграть призы.

В рамках голосования организовали викторину, вопросы которой будут на тему преображения парков и скверов в районах Самары в 2024 году. Разыгрываются пригласительные в театр «Мастерская», билеты на колесо обозрения, а также спортивная бутылка, термос и сумка-шоппер.

Призы достанутся участникам викторины, которые правильно ответят на вопросы. Напоминаем, проголосовать за благоустройство общественных пространств можно по 31 мая на сайте. Территории-победители будут обновлены в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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