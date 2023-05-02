Мужчина утонул в пруду под Тольятти 1 мая 2023 года

Мужчина утонул переплывая водоем Фото: ПСС Самарской области

В понедельник, 1 мая 2023 года, под Тольятти произошло ЧП. На пруду около села Кирилловка Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

Очевидцы видели, как мужчина переплыл пруд, а затем направился обратно. По пути к берегу пловец пропал с поверхности водоема. Свидетели происшествия вызвали спасателей. Вскоре те прибыли на место и приступили к обследованию пруда. Через некоторое время водолаз нашел утонувшего и доставил его тело до берега.

Напомним, похожий случай произошел в Самаре в воскресенье, 30 апреля 2023 года. По информации городского ПСО, в озере парка 50-летия Октября утонул 23-летний молодой человек. Парень решил искупаться с друзьями в водоеме, но заплыв закончился трагедией.

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