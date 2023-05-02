Бойца из Похвистнева наградили медалью «За отвагу» за мужество и героизм в зоне СВО

Уроженца Самарской области отметили наградой за проявленную самоотверженность Фото: Минобороны РФ

Уроженца Самарской области наградили за героизм и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Прапорщика из Похвистнева отметили медалью «За отвагу». Об этом в своем телеграм-канале сообщила супруга командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Екатерина Колотовкина.

– Прапорщик действовал в составе штурмового отряда. Он обеспечивал одну из важнейших задач – подвоз боеприпасов и продовольствия в ходе боя. Военнослужащий проявил героизм и мужество. Он – повод для гордости всего города! – отметила жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина.

Екатерина Колотовкина поздравила семью и близких бойца-героя от имени командующего 2-й армией и от комитета семей воинов Отечества. Также она поблагодарила жителей Похвистнева за воспитание настоящего защитника Родины.

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