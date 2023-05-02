В Самарской области похолодает до +9 градусов

Жаркая погода в Самарской области немного сбавит обороты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждет небольшое похолодание. Температура воздуха в регионе опустится ниже +10 градусов. Правда, только в ночные часы. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, в ночь на среду, 3 мая 2023 года, столбик термометра в Самарской области опустится до +9…+14 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, местами до +27.

В ночь на четверг, 4 мая 2023 года, ожидается аналогичная погода. Ветер сбавит скорость до 4-9 м/с. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +20…+25 градусов. На пятницу, 5 мая, синоптики дают такой же прогноз.

В ночь на субботу, 6 мая 2023 года, порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +7…+12 градусов. В дневные часы ожидается +17…+22 градуса. В ночь на воскресенье, 7 мая, станет еще холоднее – до +4…+9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Пройдет кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до +11…+16 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.