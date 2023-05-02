Новый мурал появился на Волжском проспекте в Самаре весной 2023 года

Горожане положительно оценили новое граффити / Фото: Евгений Щекин

В Самаре появился еще один мурал. Огромное граффити украсило стену здания спортивного лицея на Волжском проспекте. Об этом рассказал в соцсетях блогер Евгений Щекин.

На мурале изображена маленькая девочка с зонтом в виде российского триколора. Она укрывает от дождя себя и птичку. Вокруг нее темные, мрачные тучи. А вот под зонтом ясное, голубое небо.

Самарцы положительно оценили новое граффити. Им понравились задумка и исполнение. По словам горожан, получилось очень красиво. Картинка так и притягивает к себе взгляд.

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