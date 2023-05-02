В Самаре полицейские провели для школьников мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты

Ребята поблагодарили полицейских за познавательную экскурсию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В преддверии Дня Победы сотрудники полиции организовали для школьников экскурсию в Музей истории органов внутренних дел Самарской области и провели мастер-классе по изготовлению Георгиевской ленточки.

— Ученики 6-го класса смогли узнать об истории образования ОВД области, посмотреть архивные документы и фотографии, а также попробовать провести дактилоскопическую экспертизу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также дети увидели экспозиции, посвященную Великой Отечественной войне, примерили представленное в музее обмундирование и экипировку разведчика. А во время мастер-класса по изготовлению Георгиевской ленточки полицейские рассказали о ее возникновении и значении.

Прикрепляя получившиеся ленты, сотрудники полиции напомнили школьникам, что носить их необходимо исключительно на груди, у сердца. В завершение мероприятия ребята поблагодарили полицейских за познавательную экскурсию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.