Участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение

Граждане, принимавшие участие в СВО, получат возможность пройти бесплатное обучение или получить допобразование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участникам СВО окажут новые меры поддержки. Речь идет о бесплатном обучении или получении дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным специальностям. Такие же возможности появятся и у членов семей бойцов, погибших в ходе боевых действий. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, работодателям будут предоставлять субсидию за трудоустройство этих категорий граждан. Она будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Как пишет ФАН, первый платеж работодатель получит через месяц после устройства соискателя, второй – через три месяца, а третий – через шесть.

Напомним, пройти бесплатное переобучение или получить допобразование также могут безработные; сотрудники, находящиеся под риском увольнения; отдельные категории граждан до 35 лет; люди 50+; женщины с маленькими детьми и вынужденные переселенцы с Украины.

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