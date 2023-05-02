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НовостиОбщество2 мая 2023 10:27

Житель Самары мешал владелице доли жилья вселиться в квартиру

Судебные приставы помогли разрешить спор между двумя собственниками
Ирина СИНЕГУБОВА
В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство.

В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре от покойных родителей женщине досталось в наследство 1/6 доли квартиры, однако собственник остальной части отказывался впускать ее и предоставлять дубликаты ключей. Судебные приставы Кировского района помогли разрешить спор между двумя ними.

— Самарчанка обратилась в суд, который обязал мужчину пустить ее в жилое помещение и не препятствовать. В отношении мужчины судебные приставы возбудили исполнительное производство, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Однако самарец продолжал затягивать процесс передачи ключей. В установленный срок он не исполнил решение суда, и судебный пристав вынес постановление о взыскании с собственника исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Мужчину также ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации. Далее его ожидала уже административная ответственность. В итоге он передал ключи от квартиры второй собственнице.

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