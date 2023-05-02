В Самаре экс-председатель совета директоров ООО «Прогресс» получил срок за мошенничество

Приговор осужденному вынесли в Самарском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор экс-председателю совета директоров ООО «Прогресс». Его признали виновным в мошенничестве, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, разбирательства начались из-за купленной в новостройке квартиры. Следствие полагает, что осужденный составил и подписал ДДУ в строящимся доме на свою супругу. При этом оплата за недвижимость выполнена не была – средства на расчетный счет «Прогресс» так и не поступили.

Когда региональный Минстрой начал удовлетворять права обманутых дольщиков, председатель велел своей супруге написать соответствующее заявление. Ее включили в реестр. После этого мужчина переоформил квартиру на себя на основании договора уступки права требования. В результате мошеннической схемы региональному министерству строительства был причинен ущерб на сумму около 4 млн. рублей.

В отношении председателя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 2 мая 2023 года Самарский районный суд приговорил его к 4 годам колонии.

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