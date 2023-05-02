Сезон благоустройства дворов в Самаре переходит в активную фазу

Во дворах меняют старый асфальт и приводят в порядок тротуары Фото: администрация Самары

Сезон благоустройства в Самаре переходит в активную фазу. В городе вовсю преображают дворовые территории. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, в Железнодорожном районе благоустраивают дворы на улице Гагарина, 29 и 41. В первом рабочие асфальтируют тротуары и пешеходные дорожки. А во втором – демонтируют старое асфальтовое покрытие и ремонтируют внутриквартальные проезды. Также там установили бордюры и опоры освещения.

Напомним, в 2023 году в Самаре планируют преобразить 46 дворовых территорий. Все работы будут проведены при участии жителей. Их мнение учтут при обустройстве зон для отдыха, детских и спортивных площадок, парковочных мест.

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