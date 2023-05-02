Власти Самары запретили строительство высоток на проспекте Юных Пионеров

На участке планировалась застройка с урезанным количеством парковок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары вынесли решение по застройке участка на проспекте Юных Пионеров в Кировском районе. И оно оказалось не в пользу застройщика. Информация следует из постановления городской администрации.

Согласно документации, освоить площадку напротив аллеи Трудовой Славы планировал Олег Вахрамов. На участке площадью 3 тыс. квадратных метров планировалось строительство высотных домов. Количество парковочных мест при этом было минимальным – 0,5 на квартиру. Заявитель просил согласовать застройку, однако власти ответили отказом.

Из постановления следует, что такое решение было принято в связи с отрицательными голосами членов Комиссии по подготовке проекта правил застройки и землепользования. Помимо этого, участок находится в зоне Ж-3, и «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» является условно разрешенным видом его использования.

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