Жители Самарской области могут поучаствовать в акции «Бессмертный полк на автомобилях» в 2023

9 мая все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Фото: "Бессмертный полк"

Жителям Самарской области предлагают поучаствовать в акции «Бессмертный полк на автомобилях» и разместить празднично украшенные портреты своих героев Великой Отечественной войны на транспортных средствах.

— По желанию помимо портретов можно добавить фотографии наград или краткое описание совершенных подвигов. Размещать все нужно на заднем правом боковом стекле автомобиля, — рассказали в правительстве Самарской области.

Так, 9 мая все смогут увидеть героев семей владельцев машин. Власти обращают внимание на то, что портреты ветеранов не должны мешать обзору водителя. Напомним, в 2023 году из соображений безопасности решено отменить шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате.

Поэтому можно присоединиться к Бессмертному полку на своем автомобиле. А также все желающие могут поучаствовать в формате онлайн-шествия «Бессмертного полка». Зарегистрироваться в проекте нужно до 7 мая включительно на сайте.

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