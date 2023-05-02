Руководителей компании-застройщика проблемного ЖК на 18 км Московского шоссе осудят в Самаре

Один из домов ЖК уже сдан, второй - активно достраивают / Фото: наш.дом.рф

В Самаре завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при долевом строительстве. Речь идет об обмане более 450 человек, которые приобрели квартиры в ЖК на 18 км Московского шоссе. Обвиняемыми по делу проходят два руководителя компании-застройщика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, организация обязалась построить два многоквартирных дома. Для этого она привлекла деньги граждан. С 2007 по 2019 год компания заключила договоры участия в долевом строительстве с 485 жителями региона. Застройщик так и не выполнил свои обязательства. Он не возвел дома в установленные сроки. Сумма ущерба превысила 660 млн рублей.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и учредителя стройфирмы. В скором времени материалы передадут на рассмотрение в Ленинский районный суд Самары.

Напомним, для проблемного объекта нашли нового инвестора. Он достроил один из домов и ввел его в эксплуатацию. Второй планируется сдать в декабре 2024 года.

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