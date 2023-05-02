Школу №176 эвакуировали в Самаре 2 мая 2023 года

По словам местных жителей, это не первая эвакуация в учреждении
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утро 2 мая 2023 года в областной столице началось с небольшого происшествия. В городе эвакуировали школу №176. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.
– Учеников вывели на улицу, они находились у школьного поля. Видимо, была учебная тренировка, – поделились самарцы.
Они также отметили, что в школе №176 это уже вторая эвакуация за прошедшие несколько дней. Помимо указанного учреждения, волна эвакуаций прокатились по другим школам.
Ученики находились на школьном поле
Фото: скриншот с видео
Напомним, в последний раз самарские ученики временно покидали школьные стены 28 апреля 2023 года. Тогда были эвакуированы школы №47, 49, 79, 147, 35, 112, 176. Жители сообщали, что причиной стали обычные проверки.
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